العثور على جثمان شاب فى العقد الثالث بشاطئ مصيف جمصة بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

عثرت فرق الإنقاذ المتواجده بشواطئ مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية ، علي جثمان شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية، تم انتشال الجثمان، وإبلاغ الجهات الأمنية وتحويله لمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بعثور فرق الإنقاذ على جثه طافية بالمياه، وانتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى جمصة العام.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين عثور فرق الإنقاذ المتواجده علي شاطئ جمصة صباح اليوم علي جثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته اي متعلقات شخصية أو اوراق توضح هويته، ويرجح قدوم الجثمان من المنصورة الجديدة أو منطقه 15 مايو ووصولها طافيه على شاطئ مدينة جمصة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة فرق الإنقاذ ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.