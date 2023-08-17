إصابة 6 أشخاص إثر تجدد خلافات بين عائلتين فى منية النصر بالدقهلية

تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي مشاجرة نشبت بين عائلتين في مركز ومدينة منية النصر، شمال محافظة الدقهلية ، والتي نشبت نتيجة تجدد الخلافات بينهما، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بطريق المحكمة الجديد ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بشارع محكمة منية النصر، وذلك على إثر خلاف ومشاجرة سابقة بينهما.

وتمكنت قوات الشرطة، من السيطرة علي الموقف والفصل بين العائلتين، وضبطهما، وأسفرت المشاجرة عن إصابات من الطرفين حيث إصيب، محمد إ.م.ال. 31 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، بجرح قطعي بالرأس والذراع الأيسر وقطع بالأوتار والوجه، وتقرر تحويله للمستشفى الدولي بالمنصورة، وفتحي إ.م.ال. 25 عاما، طالب، بجرح قطعي بالذراع الأيمن والرأس والرجل اليسرى، وكمال أ.إ.إ. 21 عاما، طالب، بجرح قطعي بالرأس والذراع الأيمن، وإبراهيم م.م.ال. 57عاما، عامل، بجروح قطعية، مقيمين قرية ميت طاهر مركزمنية النصر، طرف أول، وجمال م.ج.ي. 41عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، وسامي م.ج.ي. 33 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيمان قرية الدراكسة، ومصابان بجروح قطعية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات