وشدد السودانى - خلال استقباله للسفير الجزائرى فى العراق جهاد الدين بلكاس وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين العراق والجزائر، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات، وأهمية استئناف اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة.

من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون ، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى السوداني، مؤكدا على رغبة الحكومة الجزائرية في توطيد أواصر العلاقات والتعاون في مختلف المجالات الثنائية بين البلدين الشقيقين .