بغداد وواشنطن تتفقان على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولى

بغداد (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله أن مجلس الأمن الوطنى العراقى برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، أقر اتفاق بلاده مع الجانب الأمريكى لتشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولى للبدء فى تنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

وقال اللواء يحيى رسول - في بيان، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهم التحديات، وسبل مواجهتها".

وأضاف "جرى خلال الاجتماع مناقشة إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية فى الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة".

واستمع المجلس إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي، برئاسة وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي إلى واشنطن، بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي، حيث اطلع على استعراض للحوار المشترك بين البلدين الذي تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد.

وأشار إلى أنه، بعد اطلاعه على مجريات الحوار، أقر المجلس اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك، كما وجه القائد العام للقوات المسلحةبالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية.