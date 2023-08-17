"الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ158مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر يونيو الماضي، وبلغت 262 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 48.2 مليار جنيه، مقارنة بـ307 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 58.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 14.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 18.1%.

ووزعت الموافقات بين 244 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 15.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2023 مقابل 288 موافقة بقيمة 47.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2022 بنسبة انخفاض 15.3% في عدد الموافقات، 67.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 14 موافقة بقيمة 25.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2023 مقارنة مع 14 موافقة بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2022، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات استقرارً، ونموًا بنسبة 369.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2023 بلغت 1450 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 158 مليار جنيه، مقارنة بـ1642 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 144.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 11.7%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 9.5%.

ووزعت الموافقات بين 1379 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 97.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2023 مقابل 1582 موافقة، بقيمة 114.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، وبنسبة 14.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 54 موافقة بقيمة 40.4 مليار جنيه مقارنة مع 49 موافقة بقيمة 19.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 106.1% بقيمة التأسيس.