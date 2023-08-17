أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوى رصدت مسيرة أوكرانية ضاربة فى أجواء مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا وأسقطتها.
وذكر بيان مقتضب للدفاع الروسية، اليوم الخميس "في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضاف البيان:"لقد رصدت منظومات الدفاع الجوي مسيرة ضاربة أوكرانية، وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلجورود الروسية".
ولم يشر البيان إلى وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأروح بالمقاطعة المذكورة جراء إسقاط المسيرة.
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