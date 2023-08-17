التوصل لهوية شاب عثر على جثته طافية بمصيف جمصة فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

توصلت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية إلى هوية شخص مجهول الهوية عثر على جثته طافية صباح اليوم في مصيف جمصة بمدينة جمصة بالدقهلية.

وعثرت فرق الإنقاذ المتواجدة بشواطئ مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية، علي جثمان شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية، وتم انتشال الجثمان وإبلاغ الجهات الأمنية وتحويله لمشرحة مستشفي جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بعثور فرق الإنقاذ علي جثة طافية بالمياه وانتشال الجثمان ونقله إلى مستشفي جمصة العام.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين عثور فرق الإنقاذ المتواجدة على شاطئ جمصة صباح اليوم علي جثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أى متعلقات شخصية أو اوراق توضح هويته، ويرجح قدوم جثته طافية من المنصورة الجديدة أو منطقه 15 مايو، إلي شواطئ مدينة جمصة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة فرق الإنقاذ ونقله لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجثمان لشاب يدعي أحمد أشرف العربي السيد، ويبلغ من العمر 21 عاما، مقيم بعزبة عبد النبي مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.