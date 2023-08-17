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التعليم: مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب بمقابل مادى مناسب

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:00 ص
التعليم: مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب بمقابل مادى مناسب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.
 
ووجه الوزير تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.
 
الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد يبدأ 30 سبتمبر المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة.
 
 

التربية والتعليم

مجموعات الدعم المدرسى

تنظيم مجموعات الدعم المدرسى

العام الدراسى الجديد



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