التعليم تشدد على منع الغش فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن اللجان مجهزة لاستقبال الطلاب، مشددة على توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة دور ثان، كما أكدت الوزارة على تجهيز استراحة المعلمين، الذين يراقبون على اللجان، مضيفة أن رؤساء اللجان تسلموا اللجان وتم التنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية لتوفير أى مستلزمات يتطلبها رؤساء اللجان لإتمام أعمال الامتحانات دون مشكلات، لافتة إلى أن مديريات التربية والتعليم نسقت مع مديريات الصحة لتوفير زائرة صحية بلجان السير.

وشددت الوزارة على عدم دخول الطلاب داخل اللجان بأجهزة إلكترونية مثل الهواتف السماعات مع تفتيش الطلاب أثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان وعدم السماح بالغش.

وقالت الوزارة، إن الاختبارات تنطلق يوم 19 أغسطس الجارى، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى، موضحة أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.