البحث عن كنز الفراعنة.. اعترفات مُثيرة لمتهمين بالتنقيب عن الآثار

كتب أحمد حسني

استمعت النيابة العامة، لأقوال متهمين بالنقيب عن الآثار فى مدينة 15 مايو، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمين اعترفا أمام جهات التحقيق، أنهما بحثا عن الكنز بالحفر داخل عقار ملك أحدهما، وقاما بحفر حفرة بعمق 15 متر وبقطر 2 متر باستخدام أدوات الحفر والتنقيب، بحثا عن الكنز وبيعه بمبالغ مالية كبيرة، للاستفادة من المقابل المالى وتوزيعه عليهما، إلا أن قوات الأمن داهمت موقعهما وقامت بضبطهما وإحالتهما إلى النيابة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.