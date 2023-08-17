الادعاء فى قضية انتخابات جورجيا يسعى لمحاكمة ترامب قبل "الثلاثاء الكبير"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن مدعية مقاطعة فولتون فى ولاية جورجيا، والتى كانت وراء صدور لائحة الاتهام الرابعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، و18 آخرين، تسعى إلى بدء المحاكمة فى مارس المقبل.

وقال المدعية فانى ويليس فى مقترح لجدول زمنى للمحاكمة تم تقديمه للمحكمة الأربعاء، إنها تريد أن تبدأ المحاكمة فى الرابع من مارس المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا يعنى بدء المحاكمة قبل يوم من انتخابات الثلاثاء الكبير، الذى يشهد تصويتا عاما واسعا فى سباق تحديد المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة القادمة، والذى يترشح فيه ترامب. ويجرى فى هذا اليوم نحو 14 سباقا تمهيديا فى العديد من الولايات منها كاليفورنيا وتكساس وماسوشستس وماين. ويظل ترامب حتى الآن المرشح الأوفر حظا للفوز بالترشيح متقدما على منافسيه.

كانت هيئة محلفين كبرى بمقاطعة فولتون قد وجهت لائحة اتهام ترامب و18 آخرين يوم الاثنين الماضى، وشملت الاتهامات ارتكاب عدة جرائم كجزء من خطة لإبقاء ترامب فى السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 أمام الديمقراطى جو بايدن.

واقترحت ويليس أيضا أن يمثل المدعى عليهم أمام المحكمة فى الأسبوع المنتهى بالخامس من سبتمبر. وقد حددت بالفعل موعدا أقصاه 25 أغسطس لكل المتهمين لتسليم أنفسهم لسجن مقاطعة فولتون للتسجيل فيه. وهذا يعنى أن ترامب والآخرين يمكن أن يقوموا برحتلين إلى جورجيا فى الأسابيع المقبلة، الأولى لتسليم أنفسهم، والثانية من أجل المثول أمام المحكمة.

وذكرت أسوشيتدبرس أن الجدول الزمنى الضيق المقترح من قبل المدعية ويليس قد يتم تعقيده بمناورات ما قبل المحاكمة من قبل المتهمين. وكان محامو رئيس موظفى ترامب السابق مارك ميدوز قد طلبوا يوم الثلاثاء نقل القضية من محكمة الولاية إلى محكمة فيدرالية، وقالوا إن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها كانت فى إطار القيام بدوره فى البيت الأبيض، مما ينذر باللجوء إلى حق دستورى يجعله محصنا من الملاحقة القضائية. وهناك تكهنات واسعة بأن يسعى ترامب والآخرين لنقل القضية إلى محكمة فيدرالية.