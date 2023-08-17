اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 08:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الاتحاد الأوروبى يعيد توجيه 135 مليون يورو لدعم مولدوفا وأوكرانيا

الخميس، 17 أغسطس 2023 08:00 م
الاتحاد الأوروبى يعيد توجيه 135 مليون يورو لدعم مولدوفا وأوكرانيا الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها ستعيد توجيه 135 مليون يورو لتعزيز التعاون ودعم جمهورية مولدوفا وأوكرانيا حيث كانت الأموال مخصصة فى البداية لبرامج مع روسيا وبيلاروسيا.

ونقلت وكالة أنباء مولدبرس المولدوفية عن بيان المفوضية القول إن الأموال تأتى من الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولى وقد تم تخصيصها لبرامج Interreg NEXT 2021-2027 مع روسيا وبيلاروسيا.


ونتيجة لقرار المفوضية الأوروبية، سيتم استخدام الأموال لبرامج Interreg أخرى مع أوكرانيا وجمهورية مولدوفا، فى نفس الفترة فيما قالت المفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات، إليسا فيريرا: "إن قرار إلغاء التعاون المخطط أصلاً مع روسيا وبيلاروسيا من خلال برامج Interreg هو نتيجة حرب روسيا ضد أوكرانيا".


ووفقًا لبيان صحفى صادر عن المفوضية الأوروبية، سيتم استخدام الأموال لتمويل أنشطة مختلفة، مثل ما يسمى بـ "ممرات التضامن"، والتى من خلالها يساعد الاتحاد الأوروبى أوكرانيا فى تصدير حبوبها، وتطوير روابط النقل عبر الحدود، والخدمات الصحية والتعليم ومشاريع الإدماج الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسسية للسلطات العامة فى جمهورية مولدوفا وأوكرانيا.


الاتحاد الأوروبى

أوكرانيا

مولودوفا

روسيا



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