الاتحاد الأوروبى يحول أموالا مخصصة لروسيا وبيلاروسيا إلى أوكرانيا ومولدوفا

وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل قيمته 147 مليون دولار (135 مليون يورو) لصالح أوكرانيا ومولدوفا، وهي أموال كانت مخصصة بالأساس لروسيا وبيلاروسيا.

وحسب موقع سى ان ان، قال الاتحاد الأوروبي إنه قرر تحويل الأموال من صندوق أدوات الجوار والتنمية والتعاون الدولي الذي كان مخصصًا في الأساس لروسيا وبيلاروسيا، إلى برامج في أوكرانيا ومولدوفا بدلاً من ذلك.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا، إن "قرار إلغاء التعاون المخطط في الأساس مع روسيا وبيلاروسيا من خلال برامجنا المشتركة بين المناطق، هو نتيجة الحرب الوحشية لروسيا ضد أوكرانيا".

وأضافت: "أنا سعيدة لأن الأموال التي خططنا لها في البداية لهذا التعاون ستفيد الآن برامج الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا".

وقالت الكتلة إن هذا الضخ الإضافي للتمويل من شأنه أن يمنح أوكرانيا ومولدوفا الفرصة لتطوير روابط النقل عبر الحدود على سبيل المثال، وتعزيز "القدرة المؤسسية للسلطات العامة الأوكرانية والمولدوفية".