"الأقصر" تعقد جلسة مزايدة علنية اليوم للحصول على استغلال حق امتياز الإعلانات لمدة 3 سنوات

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر ، كافة التفاصيل والتجهيزات لعقد جلسة مزايدة علنية اليوم الخميس، عقب طرح مزايدة علنية للحصول على استغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر لمدة 3 سنوات، حيث بلغ تأمين دخول المزاد 450 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 796 جنيه، وتقدم للمزايدة عدد من أصحاب الشركات ذات الخبرة فى ذلك المجال.

وتقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة للحصول على الترخيص بإستغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، حيث تعقد جلسة المزاد اليوم الخميس الموافق 17/ 8 /2023، وتم بيع كراسة الشروط بمبلغ 796.86 ج شامل ض . م، كما بلغ تأمين دخول المزاد مبلغ 450000 جنيه، وتباع الكراسات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية الساعة الثانية عشر ظهراً، وللتواصل والتفاصيل تليفاكس / 0952281578، حيث تم تقديم المستندات المبينة بكراسات الشروط، والإطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من www.etenders.gov.eg، وذلك بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن طرح عملية تأجير سوق الخميس بأرمنت الوابورات، وسوق الإثنين بأرمنت الحيط، وذلك لمدة عام ويجدد بحد أقصى ثلاث سنوات، وتم تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير دفع مبلغ (299 جنيهاً) من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، و14% قيمة الضريبة على القيمة المضافة، ويبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ 40000 جنيه أربعون ألف جنيه فقط لا غير، وهو عبارة عن تأمين مؤقت لدخول المزاد يزداد إلى 10% من قيمة المزاد عند الرسو في نفس الجلسة كتأمين نهائي، وذلك بناءاً على القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات وكراسة الشروط مكملان لهذا الإعلان.