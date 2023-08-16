شباب الأقصر يشاركون فى المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري عن محافظة الأقصر، فى فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري" - رؤي وفرص وتحديات - بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب.

ومن جانبهم شارك من أبناء الأقصر، كل من عبدالرحيم محمد جاد من المعينين بالمجلس من قبل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الله ياسين عضو وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبدالمقصود محمد ومحمد عبدالمنعم أحمد وأسماء عبدالحميد محمد أعضاء قائمة محافظة الأقصر، حيث سلط المؤتمر الضوء على رؤى وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن، ولاسيما في جانبيه السياسي والإقتصادي، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة على لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية ومنهجية سليمة، وبدأت الجلسة الإفتتاحية بعرضًا تفصيلي يتضمن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المؤتمر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ جزء أصيل في جسد الحياة السياسية المصرية وتجربة رائدة تأتي استكمالاً لنماذج المحاكاة التي أطلقتها الوزارة نحو خطوات مدروسة لتأهيل جيل جديد من الشباب يعي دور المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم رئيسي للشباب في كافة القطاعات، وهو ما يدفعنا لبذل قصارى جهدنا لندفع بالوطن للأمام تحت قيادته ، ويثمن دورهم المستدام في بناء الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفاً أن نماذج "المحاكاة" تمثل قيمة مضافة للمجتمع ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة، وهناك حرص مستدام من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة ".

وأعرب المشاركون عن عن سعادتهم البالغة لحضور التجربة الرائدة للمؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأنهم محظوظون بقيادة تستثمر بالإنسان وتستثمر بالموارد لأجله ووجودنا اليوم إنعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بإعدادنا وتأهلينا بطريقة ديمقراطية لممارسة الحياة النيابية، كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.



ابن الأقصر محمد عبد المنعم خلال المؤتمر



الشاب عبد الرحيم جاد خلال الفعاليات



شباب الأقصر يشاركون في المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ



