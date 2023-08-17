اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 06:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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اشترك الآن فى قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب ليصلك كل جديد

الخميس، 17 أغسطس 2023 06:36 ص
اشترك الآن فى قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب ليصلك كل جديد قناة اليوم السابع

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أطلق اليوم السابع، خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، عبر إطلاق قناة اليوم السابع الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.
 
وانطلقت قناة اليوم السابع واتس آب، عبر اللينك التالي:
 
 
 
 
وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.
 
وتحافظ قنوات واتس آب على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناى
 
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قناة اليوم السابع




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