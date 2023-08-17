وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، إن الشاب مُصطفى الكستوني (32 عامًا) استُشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.

وأضافت الوزارة أن إحدى موظفاتها (34 عامًا)، وتعمل في المهن الطبية المُساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.