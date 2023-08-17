ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات فى هاواى إلى 111 شخصا

وحذرت السلطات - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات .. مشيرة إلى أنه تم البحث في نحو 38 في المائة من المناطق التي اندلعت فيها الحرائق حتى الآن.

من جانبه، قال حاكم هاواى "جوش جرين" إنه من المحتمل أن يكون هناك أكثر من ألف شخص لازالوا في عداد المفقودين.