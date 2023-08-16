أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023.



إيقاف التداول على 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسماعيلية مصر للدواجن، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وجهينة للصناعات الغذائية. البورصة تربح 5 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 878.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.08%، والعرب على 6.69%، واستحوذت المؤسسات على 23.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 269.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 187.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 83.7 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 21855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7556 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5273 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 17.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.89%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.667 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 154.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.96%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 24.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.32%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 45.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.315 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.