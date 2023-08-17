اجتماع لمناقشة مشكلات مياه الشرب فى مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

عقد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش ، اجتماعًا لمناقشة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب فى مدينة العريش.

وقال عفش، إن الاجتماع عقد بحضور ايهاب بكير سكرتير عام المجلس والمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والمهندس محمد لطفي رئيس مرفق المياه بالعريش والمهندس امير الزيني مدير مرفق الصرف الصحى بالعريش، والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أسامه سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب ممثلي المجتمع المدني. أضاف عفش، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة من الأمور الخاصة بضخ مياه الشرب في مدينة العريش والمعوقات والحلول، حيث سيتم وضع عدد من التوصيات وعرضها على المسئولين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب المواطنين.

بدوره، قال الدكتور طارق شوكه على أن مديرية الصحة تحرص على صحة المواطن السيناوي، لافتا إلى سحب عينات من مياه الشرب لتحليلها فى المعامل الخاصة بالصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. أضاف شوكه، أن اللجنة التى قامت بسحب عينات من مياه الشرب تأكدت من عدم وجود كسر في وصلات المياه أو شبكات الصرف الصحي، مطالبًا بضرورة تغيير الوصلات المعدنية التي تؤدي الي تغيير لون المياه. وأشار المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الشرب وصلت إلي 250 عينية لتحليلها بعد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه، حيث سيتم وضع تقرير مفصل بنتائج تحليل العينات بكل شفافية حفاظا على صحة المواطن السيناوي.

أكد عبد الفتاح، على أن كل محطة لتحلية المياه يوجد بها كيميائى لأخذ عينات من المياه المحلاة كل ساعة بصفة يومية للتأكد من صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي. ووجه ممثلى المجتمع المدني الشكر إلي القيادة التنفيذية على الاستماع لشكاوي المواطنين ونبض الشارع السيناوى، مؤكدين على حرصهم علي صحة المواطن السيناوي والحصول على حقه فى كوب مياه نظيف.