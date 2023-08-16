شمال سيناء تعلن أسماء المرشحين من سكان منطقة توسعات الميناء لتسليمهم أراض

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء ، أسماء المرشحين من سكان منطقة توسعات ميناء العريش لسليمهم قطع اراضي، وتوجيه كافة المرشحين سرعة استكمال المستندات وسداد الرسوم المطلوبة خلال أسبوعين من الإعلان.

والمرشحون لتسليمهم قطع اراضى هم : سيد عبد الرزاق احمد رضوان، طارق محمد سليمان فضل، صالح محمد على حمدان النجار، ورثة / حمزة سليمان راضي أبو سمرة،عنهم / هالة احمد عصمت صالح، السيد محمد جمعة النخلاوى،فتحى بركات عوض الله أبو شيتة، محمود ابراهيم عبيد حسن القدرى، ورثة / عادل على إبراهيم على، محمد رمضان عويض أبو سمره، وفاء حمدان محمد أبو حمام، إسماعيل محمود إسماعيل جباره، إيمان إسماعيل سعيد إسماعيل احمد، عبد المنعم عوض عبد ا الله، محمد رباح نصار احمد العلاقمي، عزيزه سلامه حمدان احمد، محمد يوسف احمد النجار، امل محمد درویش محمد، محمد حمدان محمد أبو حمام، سامیه سليمان سالمان العيادي، بسيمة خليل محمد حسين منيع، ورثة / عمار الشرقاوي حسن على محمد، حمدي عبد الله إبراهيم المالح، ورثة توفيق السيد توفيق، ياسمين بسيوني الشاذلي الجزار جزار، امونه سلامه إسماعيل بكير همام عطيه بكري احمد.

و السيد الديب السيد حسونه الحصينين اماني حسين محمد سليمان، حسام عيسى على حسن بكير محمد سليمان عيد سلامه، فرحة حسين محمد سكسك، هدی حسن فؤاد مصطفى، سوزان محمد جاد الحداد، عواطف أبو العلا سليمان حسين، عبد الرحمن حمدان نصار أبو زور، خالد محمد علی شعبان، عادل محمد مصلح جاسر، نجيه حسني محمد إبراهيم، إبراهيم عبد المجيد إبراهيم شلبي، منى احمد عاشور محمد فاطمة عبد الرحيم مصطفى البنا، حنان عبد المقصود فهمي عفيفي دهب، سعد الدين شاهين مسعود شاهين، عادل خیر محمد سليمان، صفاء سعد مصطفى عيسى، رفيق حسين السيد القليوبي، ورثة سالم سليم مسلم سلامه ابو حمام، سميرة سالم سليم مسلم، احمد عبد الرحمن زريق محمد، عوض محمود عبد الفتاح الكفراوى، ابتسام شكرى سلامة شاكر، السيدة مصطفى عبد الحميد حماد.

ومحمد د فتحي عبد الرحمن سلامه، محبوبة متولي احمد محمد،احمد محمد عبد الجليل الكفاف، منصور توفیق احمد سید احمد، عاطف كمال على حسن خاطر، ليلى حسن حمدان على.



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