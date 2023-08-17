اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 أغسطس 2023 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد العمال: زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تفتح آفاقا للتنمية الاقتصادية

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:09 م
اتحاد العمال: زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تفتح آفاقا للتنمية الاقتصادية زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم تعد زيارة هامة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة حتى يعم الخير على محافظة مطروح وأبنائها.

 

واكد رئيس اتحاد العمال، إن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، مما يؤكد على قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، حملا العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة، مؤكدا أنها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.

 

واضاف جبران أن ما تشاهده السلوم من التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة في عهد السيسي، سيجعل محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر خلال الفترة القادمة .

 

وأشاد رئيس عمال مصر، بحديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية وتأكيده، أنها ستصبح من الماضي مثل أزمة الإرهاب وغيرها، وأن الدولة قادرة على تجاوزها يؤكد تماما أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة مختلف الظروف.


اتحاد العمال

السلوم

محمد جبارن

الجمهورية الجديدة

محافظة مطروح



الموضوعات المتعلقة

اتحاد عمال الجيزة: المشروعات القومية ساهمت فى لم شمل الطبقة العاملة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:02 م

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 15أغسطس 1956.. اتحاد العمال العرب يدعو إلى إضراب عام فى البلاد العربية تأييدا لمصر فى مواجهة التهديدات بسبب تأميم قناة السويس

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:00 ص

اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: نسعى لتدريب العمالة المصرية على مهن يحتاجها السوق

السبت، 12 أغسطس 2023 08:26 م

نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بسرعة إصدار قانون العمل

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:30 ص

اتحاد العمال يشارك باجتماع الأواتو.. ويؤكد ضرورة تبادل الخبرات

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة