اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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إلغاء عشرات الرحلات فى مطار فرانكفورت بألمانيا بسبب الأمطار الغزيرة

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:37 م
إلغاء عشرات الرحلات فى مطار فرانكفورت بألمانيا بسبب الأمطار الغزيرة مطار فرانكفورت ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الألمانية اليوم الخميس، أنه تم إلغاء عشرات الرحلات فى مطار فرانكفورت جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق فى البلاد.

وأفاد المطار - على الموقع الإلكتروني حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - بأن كميات كبيرة من المياه تجمعت على مدرج المطار وتم تعليق المناولة الأرضية لأكثر من ساعتين، مشيرا إلى أنه تم إلغاء نحو 70 رحلة جوية فيما تم تحويل 23 رحلة متجهة إلى فرانكفورت لمطارات أخرى.

وأشارت القناة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت الشوارع في بعض المناطق جنوب غرب ووسط ألمانيا، كما تم إنقاذ أشخاص من سياراتهم حيث غمرت المياه العديد من الأنفاق على الطرق السريعة.


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