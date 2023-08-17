اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 07:39 م
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق غارب الغردقة

الخميس، 17 أغسطس 2023 06:59 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق غارب الغردقة انقلاب سيارة ملاكى- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.
 
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت، بين مدينتى رأس غارب والغردقة،  تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
 
وتبين إصابة كلا من مصطفى أحمد مصطفى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وزوجته مروة عنتر عبدالعاطى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وشقيقتها نشوى عنتر عبدالعاطى 39 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم"، واطفالهم مروان مصطفى أحمد 12 سنة، جودة مروان مصطفى 11 سنة بإصابات متفرقة بالجسم. 
 
 
تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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