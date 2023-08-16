اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا يناقش مشكلات المياه ومحطات التحلية والمعالجة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:13 م
رئيس مدينة سفاجا يناقش مشكلات المياه ومحطات التحلية والمعالجة جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة المكلفة للوقوف علي بحث مشكلة المياه والصرف الصحي، بحضور رئيس شركة المياه المهندس محمد عيسي والدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر ومديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا (إدارة البيئة والأزمات والادراة الهندسية).

ناقش رئيس المدينة، مع أعضاء اللجنة المشكلة التي يعاني منها أهالي المدينة خلال أشهر الصيف، بسبب نقص المياه خاصة مع زيادة الكميات المُستهلكة خلال هذه الفترة من العام ، وشملت المناقشات عرض كمية المياه المتواجدة ومقارنتها بكمية المياه المطلوبة بالفعل خاصة خلال أشهر الصيف.

كما تم الاستماع إلى عرض تقرير صحي من الدكتور إسماعيل العربي مدير الصحة عن الحالة العامة للصحة ومدي ارتباطها بمشكلة نقص المياه.

وقامت اللجنة بالمرور وإجراء معاينة لمحطات تحلية المياه وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي، و تم المرور الميداني علي بعض الأحياء السكنية بالمدينة ومعاينة خزانات المياه الخاصة بالأهالي سواء الأرضية أو الخزانات البلاستيك وتلاحظ وجود خزانات مكشوفة وتحتاج إلى تطهير حتى لا تتسبب في انتشار بعض الأمراض خاصة في موسم الصيف.


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