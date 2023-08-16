إزالة مكمورة فحم مخالفة على مساحة 300 متر لخطورتها على الصحة العامة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظا على الصحة العامة، مشددة على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة فى هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم العشوائية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة أسفرت عن إزالة مكمورة فحم مضرة للبيئة على مساحة 300 متر، وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت مؤخرا حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 75 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 11250 متر بقرية خليل صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ليصبح ما تم إزالته من مكامير خلال 3 أيام 182 مكموره بإجمالى 27080 متر.

يذكر أن محافظة البحيرة قد أقامت خلال الفترة الماضية 101 مكمورة فحم مطورة "65 بمركز رشيد -28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز ابو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة".

وتعد المكامير المطورة من التجارب الرائدة التى يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وإنتاج فحم نباتى قابل للتصدير يحقق زيادة فى مصادر الدخل القومى.