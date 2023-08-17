أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب السبت

كتب إبراهيم قاسم

تعقد الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، بعد غدا السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب، وابنها وزوجها، بتهمة الاتجار بالبشر وقيامها بإذاعة فيديو على قناتها ادعت فيه وجود علاقة محرمة بين أبنائها.

وتضم المحكمة في عضويتها كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

كانت النيابة العامة في 5 يونيو 2023 أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد 18 عام الطالب بالصف الثالث الثانوي والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى ابريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات حتى إنها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها.

كما اشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي.