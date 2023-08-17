أطعمة ممنوعة وأخرى يجب تناولها للعناية بالمرارة

كتبت ميرفت رشاد

تقع المرارة تحت الكبد مباشرة، على شكل كمثرى صغيرة، حيث تخزن العصارة الصفراء التى ينتجها الكبد أثناء هضم الطعام، ثم تطلق المرارة العصارة الصفراء المخزنة فى الأمعاء الدقيقة، حيث تساعد الصفراء على هضم الدهون التى نتناولها، وفى التقرير التالى نستعرض أعراض حصوات المرارة والأطعمة التى يجب تجنبها، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

أعراض حصوات المرارة

إذا كانت المرارة لدى الشخص لا تعمل بشكل طبيعى، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب التهاب فى المرارة، أو صعوبة فى هضم كميات كبيرة من الدهون، أو قد يكون بسبب انسداد إحدى قنوات الأمعاء الدقيقة، والتى تسبب الحالة المعروفة باسم حصوات المرارة.

يمكن أن تسبب حصوات المرارة ألمًا هائلاً بعد تناول وجبة غنية بالدهون لأن عملية تخزين وإطلاق الصفراء لا تعمل كما ينبغى، وتشمل أعراض حصوات المرارة الألم الشديد بعد الأكل والغثيان والقىء والألم لأيام تحت الأضلاع مباشرة، وسوء الهضم بعد الوجبات.

أطعمة يجب تناولها لصحة المرارة

بشكل عام ليست كل الدهون سيئة، فإن الحفاظ على وزن صحى هو المفتاح للعناية بالمرارة لأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض المرارة.

والمفتاح هو اختيار كميات أقل من الدهون في كل وجبة واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات (إذا كنت تتحملها) وكميات متواضعة من المكسرات والبذور والأفوكادو وجوز الهند والزيتون (ليس أكثر من ملعقتين كبيرتين لكل وجبة، لكن بالنسبة للبعض، قد يكون أقل)، تجنب الزيوت المكررة أكثر من الأطعمة الكاملة التي تأتي منها وتكون قاسية جدًا على المرارة، خاصة عند تناولها بكميات زائدة.

ركز أيضًا على إضافة الألياف إلى وجباتك نظرًا لأن النظام الغذائى منخفض الألياف يرتبط غالبًا بحصوات المرارة أو مشاكل المرارة.

أطعمة غنية بالألياف للاختيار من بينها

بروكلي – قرنبيط- خضراوات ورقية - أعشاب- كرفس- جزر- البطاطا -الخرشوف- بصل - تفاح – البرتقال - موز- التوت -كوسة -أناناس – بابايا – الكرز - كل الحبوب -فول - البقوليات.

أطعمة يجب تجنبها

تشمل الأطعمة التى يجب تجنبها الدهون الحيوانية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويصعب هضمها على الجسم والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والزيوت، سيساعدك هذا أيضًا على إدارة وزنك بشكل طبيعي وقلبك وصحتك العامة بشكل أسهل، يعتقد العديد من الباحثين أن مشاكل المرارة تنبع من النظام الغذائي الغربي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الحيوانية والكربوهيدرات المصنعة والمكررة (والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى السمنة ومشاكل المرارة)، يمكنك اتباع خطة وجبات نباتية صحية قليلة الدسم.