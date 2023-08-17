أخبار البورصة اليوم الخميس 17-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 565.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.02%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 219.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة، بينما صعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5388 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

شركة اراب

أعلنت إدارة البورصة، عن تقديم شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 32.5 مليون جنيه إلى 35.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليون جنيه بإصدار 5.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة، وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، والظاهرة بالمركز المالي في 31 ديسمبر عام 2022.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 146.8 ألف سهم، 70 ألف سهم، 50 ألف سهم، 490 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبـأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 500 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 50 ألف سهم، 475.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المطورون العربي القابضة 9 ملايين سهم، واشترت إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 9350 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 297.8 ألف سهم.

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، شراء شركة بيت الخبرة للتخصيم "تكنوفاكتورنج" عدد 3389 سهم بسعر 150.465 جنيه بقيمة إجمالية 510.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 2.62% إلى 2.688%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 وحتى 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 2 مليار جنيه بنسبة نمو 110.21%.

وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 464 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 326.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر المحقق 76.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر بمبلغ 117.1 مليون جنيه.

شركة كوبر

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، الانتهاء من أولى مراحل إعادة الهيكلة الخاصة بها، بإنهاء إجراءات زيادة رأسمالها من 1.04 ملايين جنيه إلى 105 ملايين جنيه بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التغطية بالمرحلة الأولى 91%، كما تم تغطية المرحلة الثانية بنحو 47 مرة.

وقال أيمن النحاس رئيس مجلس إدارة شركة كوبر، إن هناك مؤسسات أجنبية وعدد كبير من المستثمرين المحليين شاركوا في زيادة رأسمال الشركة، ما يدلل على الثقة في عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة، خاصة وأن الشركة تطمح أن تصبح في مصاف الشركات المليارية في السوق المصري.

أضاف النحاس أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة توليه في أقل من عامين بإتمام تسويات كثيرة لمديونيات موروثة ابرزها مع "ميد بنك"، و بنك مصر ، لا سيما ضخ جاري مساهمين بلغ قرابة 10 ملايين جنيه للنهوض بالشركة، وتحولها لأول مرة للربحية منذ قرابة 8 سنوات، كما تم سداد العديد من الالتزامات المالية لجهات متعددة، وإتمام بعض التسويات الضريبة المستحقة، لاسيما الحصول على أحكام قضائية في دعاوى كانت معلقة مع شركات وعملاء.

وأوضح أيمن النحاس أن الشركة أضافة أنشطة جديدة ضمن عملية إعادة الهيكلة، لعل أبرزها نشاط تجارة شاحنات النقل الثقيل، عبر أشهر توكيلات الشاحنات في العالم، وهو نشاط يعزز قدرات الشركة في التحول في إيراداتها وأرباحها تماما غير ذي قبل.