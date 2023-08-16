اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

CNN: توقعات بتسليم ترامب نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:29 م
CNN: توقعات بتسليم ترامب نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولون محليون فى ولاية جورجيا إنه من المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نفسه لسجن مقاطعة فولتون بالولاية، مع 18 آخرين يواجهون اتهامات فى قضية تخريب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 بالولاية.

 

 وقالت شبكة "سى إن إن" إن ترامب، الذى يواجه 14 اتهاما، لم يشر علانية إلى موعد تسليم نفسه قبل 25 أغسطس، وهو الموعد النهائي الذى حددته مدعية المقاطعة فانى ويليس. وذكر بيان من مكتب شريف مقاطعة فولتون أنه فى هذه المرحلة وبناء على التوجيه الذى تم استلامه من مكتب مدعى المقاطعة والقاضى الذى يترأس القضية، فمن المتوقع أن كل المدعى عليهم، الـ 19، والذين وردت أسمائهم فى لائحة الاتهام سيتم أخذ بصماتهم فى سجن رايس ستريت.

 

وأشار البيان إلى أن المدعى عليهم يمكن أن يسلموا أنفسهم فى أول وقت، فالسجن مفتوح على مدار الساعة. ونظرا للطبيعة غير المسبوقة للقضية، فإن بعض الظروف قد تتغير بقليل من التحذير أو بدونه.

 

 

 وأغلب المدعى عليهم الذين يواجهون اتهامات فى مقاطعة فولتون عادة ما يتم تسجيلهم فى سجن المقاطعة، بمعنى أخذ بصماتهم والتقاط الصور الجنائية لهم. وسبق أن أشار مسئول مقاطعة فولتون أنه يريد أن يعامل المتهمين فى قضية الانتخابات بنفس معاملة أي متهمين أخرين.

 

 وسيتعين على مسئول الأمن التفاوض مع الخدمة السرية ومحامى ترامب بشات الأمور اللوجستية المتعلقة بتسليم ترامب لنفسه.  وعادة ما يتفاوض المدعى عليهم الذين لا يتم القبض عليهم فور صور لائحة الاتهام، مثل ترامب ومساعديه، على الكفالة إذا كان ممكنا ، بالإضافة إلى شروط أخرى لإطلاق السراح مع مكتب المدعى العام.

 

وسيقوم ضباط المحكمة بتدوين اسم ترامب بالكامل وسنه وتاريخ ميلاده ووزنه وطوله. وسيفحصون ما إذا كان الرئيس السابق لديه أى مذكرات توقيف معلقة. وسيتم أخذ بصماته،  لكن لن يتم وضعها فى الحبر، حيث أصبحت العملية تتم بالكمبيوتر، وربما يتم التقاط صورة المحاكمة له.


ترامب

قضية ترامب

قضية جورجيا

الرئيس الامريكى السابق

اخبار امريكا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رسميا وللمرة الرابعة.. ترامب فى مرمى "العدل".. اتهام الرئيس السابق و18 آخرين بمحاولة إلغاء الانتخابات.. والابتزاز والتزوير ضمن القائمة.. و10 أيام مهلة للمثول أمام المحققين.. ودونالد: بايدن يجعلنا أضحوكة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:00 ص

محامي ترامب ورئيس موظفيه السابق ضمن 16 متهما بمحاولة إلغاء انتخابات 2020

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:13 م

ترامب واصفا الإدانة الرابعة بـ"المسيسة": بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:10 ص

ترامب يواجه لائحة الاتهام الرابعة فى إلغاء انتخابات 2020.. "CNN" تكشف التفاصيل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:15 ص

الادعاء العام فى ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة