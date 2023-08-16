CNN: توقعات بتسليم ترامب نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا

كتبت ريم عبد الحميد

قال مسئولون محليون فى ولاية جورجيا إنه من المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نفسه لسجن مقاطعة فولتون بالولاية، مع 18 آخرين يواجهون اتهامات فى قضية تخريب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 بالولاية.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن ترامب، الذى يواجه 14 اتهاما، لم يشر علانية إلى موعد تسليم نفسه قبل 25 أغسطس، وهو الموعد النهائي الذى حددته مدعية المقاطعة فانى ويليس. وذكر بيان من مكتب شريف مقاطعة فولتون أنه فى هذه المرحلة وبناء على التوجيه الذى تم استلامه من مكتب مدعى المقاطعة والقاضى الذى يترأس القضية، فمن المتوقع أن كل المدعى عليهم، الـ 19، والذين وردت أسمائهم فى لائحة الاتهام سيتم أخذ بصماتهم فى سجن رايس ستريت.

وأشار البيان إلى أن المدعى عليهم يمكن أن يسلموا أنفسهم فى أول وقت، فالسجن مفتوح على مدار الساعة. ونظرا للطبيعة غير المسبوقة للقضية، فإن بعض الظروف قد تتغير بقليل من التحذير أو بدونه.

وأغلب المدعى عليهم الذين يواجهون اتهامات فى مقاطعة فولتون عادة ما يتم تسجيلهم فى سجن المقاطعة، بمعنى أخذ بصماتهم والتقاط الصور الجنائية لهم. وسبق أن أشار مسئول مقاطعة فولتون أنه يريد أن يعامل المتهمين فى قضية الانتخابات بنفس معاملة أي متهمين أخرين.

وسيتعين على مسئول الأمن التفاوض مع الخدمة السرية ومحامى ترامب بشات الأمور اللوجستية المتعلقة بتسليم ترامب لنفسه. وعادة ما يتفاوض المدعى عليهم الذين لا يتم القبض عليهم فور صور لائحة الاتهام، مثل ترامب ومساعديه، على الكفالة إذا كان ممكنا ، بالإضافة إلى شروط أخرى لإطلاق السراح مع مكتب المدعى العام.

وسيقوم ضباط المحكمة بتدوين اسم ترامب بالكامل وسنه وتاريخ ميلاده ووزنه وطوله. وسيفحصون ما إذا كان الرئيس السابق لديه أى مذكرات توقيف معلقة. وسيتم أخذ بصماته، لكن لن يتم وضعها فى الحبر، حيث أصبحت العملية تتم بالكمبيوتر، وربما يتم التقاط صورة المحاكمة له.