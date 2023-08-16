6 عيادات جديدة بمستشفيات القليوبية.. 3 منها ببهتيم المركزى وأبرزها "المشورة" بكفر شكر

القليوبية - إبراهيم سالم

حرصت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية ، بقيادة الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على تدشين واستحداث مجموعة من العيادات المختلفة بمستشفيات المحافظة لتقديم خدمات أفضل وحرصا على راحة المواطنين وعدم تكبدهم العناء المادى والمعنوى، حيث وصل عدد العيادات الجديدة إلى 6 عيادات، التى جاءت على النحو التالى:



لأول مرة.. استحداث عيادة المشورة بالمركز الطبى بكفر شكر

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود، أنه يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الشئون الصحية علي تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأساسية، فقد تم استحداث عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي التابع لإدارة كفر شكر الصحية، ولأول مرة في محافظة القليوبية، حيث تتناول العيادة كل ما يخص صحة المواطن، وتهدف إلي نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع؛ حيث تتضمن أكثر من 1600 مشورة طبية في موضوعات مختلفة أهمها، التغذية السليمة (الرضاعة الطبيعية والتغذية الوريدية)، وصحة الطفل (السمعيات، الأنيميا والتقزم، النمو المثالي، صحة الأسنان)، والتوعية والخدمات (تكافل وكرامة، غير القادرين، الإدمان، الإقلاع عن التدخين)، والأدوية (التداخلات الدوائية، الطوارئ، الصدمات التحسسية، الحساسية)، والتحصين (اللقاح، التطعيمات الروتينية، اللقاحات الموسمية)، والصحة الإنجابية (صحة الأم والجنين، صحة المرأة، فحوصات ما قبل الزواج، رعاية الحامل، تنظيم الأسرة).

وبلغ عدد المترددين علي عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي 1680 حالة تثقيفية تنوعت بين التغذية السليمة، الصحة الإنجابية، صحة الطفل، وحالات الأدوية، وحالات التوعية والخدمات، وحالات التحصين، وتعد هذه هي البداية لحين تقديم الخدمة في جميع مراكز ووحدات الرعاية الأولية بالقليوبية.





عيادة نفسية وعصبية للأطفال بمستشفى بهتيم المركزي

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه من ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي؛ توافر عيادة النفسية والعصبية للأطفال، وذلك في إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة، موضحا أن الهدف من العيادة يتمثل في مساعدة المرضى المترددين على المستشفى من خلال تقديم رعاية نفسية سليمة لأطفالهم وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه يتم العمل بالعيادة يوم الخميس من كل أسبوع من الواحدة للثالثة ظهراً.



عيادة نفسية وإدمان بمستشفى بهتيم المركزي

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود، إلى أنه من ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي؛ توافر عيادة النفسية والإدمان، موضحا أن هدف العيادة يتمثل في مساعدة المرضى المترددين على المستشفى من خلال تقديم رعاية نفسية سليمة لهم وتلبية احتياجاتهم، حيث يتم العمل بالعيادة أيام الإثنين، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحاً حتي الواحدة ظهراً.



بدء العمل بعيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها

كما أعلن وكيل وزارة الصحة القليوبية، افتتاح عيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها، مشيرا إلى أن الهدف من افتتاح العيادة يتمثل في متابعة مرضي الفلاريا المزمنة المترددين على المستشفى من حيث متابعة العلامات الحيوية، وإعطائهم العقاقير اللازمة كالمسكنات وفيتامين ب، والمراهم، وكذلك تتوفر خدمة العلاج الطبيعي للمرضي، ومتابعة الأوعية الدموية بالأشعة في حال تطلبت الحالة لذلك، كما يتم حجز الحالات المصابة بالالتهاب الخلوي داخل المستشفى، حيث تعتبر نقلة نوعية في سبيل تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وسيتم العمل بالعيادة جميع أيام الأسبوع.



عيادة "الجلوكوما" بمستشفى رمد بنها

كما كشفت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، توافر عيادة لعلاج الجلوكوما بمستشفى رمد بنها، حيث تتمثل الخدمات المقدمة بالعيادة في فحص زاوية العين بالعدسة الثلاثية، وقياس ضغط العين وفحص قاع العين، وتقديم قطرات المياه الزرقاء بالمجان وعلي نفقة الدولة، ويتم العمل بالعيادة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الثانية ظهراً.



عيادة تغذية علاجية للأطفال وتأخر النمو بمستشفى بهتيم المركزي

كما كشفت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن توافر عيادة للتغذية للأطفال، وعلاج تأخر النمو بمستشفى بهتيم المركزي، حيث يتم العمل بالعيادة يومي السبت والأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا ًحتي الواحدة ظهرا.