اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ينتج 30 طن سماد يوميا.. محافظ قنا يتفقد مشروع محطة البيوجاز بالمعنا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:31 م
ينتج 30 طن سماد يوميا.. محافظ قنا يتفقد مشروع محطة البيوجاز بالمعنا جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداوى محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة إنتاج السماد العضوى بمحطة إنتاج الوقود الحيوى "البيوجاز" بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا، رافقه الدكتورة أسماء أحمد حسين، المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة، وأشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم، مدير مشروع الغابة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن كيفية إنتاج سماد عضوي نظيف وأمن على البيئة عن طريق التخمر اللاهوائى للمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية، وبعد ذلك يتم استخدام السماد العضوي لتسميد المحاصيل الخاصة لإنتاج الخضروات والأعلاف بمشروعات الأمن الغذائي.
 
يذكر أن محطة البيوجاز تقع على مساحة 800 م2 تقريبا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 م3 / يوم من الغاز الحيوي، و100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، ومن 20 إلى 30 طنا من السماد الصلب والسائل يوميا، حيث يعتمد المشروع على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.
جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


محطة بيو جاز بقنا

السماد العضوي

محافظ قنا

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