فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج بمجمع الصناعات بمنطقة "هوّ" فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج، وتخصيص بلوك كامل لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بدون صباغة أو تجهيز، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة " هوّ " نجع حمادى، حيث أن المجمع كان مقتصرا علي الأنشطة الكيميائية والهندسية والغذائية فقط، ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب، وإقامة المشروعات داخل المجمعات الصناعية، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الداودي، أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ يضم 420 وحدة صناعية، تم حجز 75% من إجمالي الوحدات حتي الآن، مشيرا إلي أن الوحدات الصناعية التي تم تخصيصها لنشاط الغزل والنسيج تتميز بأنها تشتمل على جميع المرافق، ومساحتها التى تبلغ 216 م لكل وحدة، وتبلغ قيمة ايجارها 10 جنيهات و 85 قرشا لكل متر مربع شهريا، كما يتم اعفاء المستثمر من دفع قيمة ايجار الوحدة الصناعية لمدة 9 شهور، ويتكون مبنى الوحدة الصناعية من منشآت معدنية، وحوائط من البلوك الأسمنى بارتفاع 4.40 متر، ويصل إرتفاع الوحدة الصناعية 7.60 متر، وعرض الواجهة 18 مترا، فضلا عن أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق و صندوق إطفاء، ويبلغ قطر مدخل تغذية المياه 1.5 بوصة، و مخرج الصرف الصحى 4 بوصة، كما أن الوحدة مزودة بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 27 ك.ف.أ، ويحق للمستثمر التقدم بطلب واحد على أكثر من وحدة صناعية، وبدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعى، لافتا إلى أن المجمع يضم منطقة للخدمات تشمل "مبنى إداري – معارض – منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك – مطعم وكافتيريا".

وأشار محافظ قنا، إلى أن كراسة الشروط تبلغ قيمتها 570 جنيها، بالإضافة إلى سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية حجز عن كل وحدة صناعية، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، الكائن بمركز خدمات المستثمرين - امتداد مجمع مواقف قنا.