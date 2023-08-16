اليوم السابع
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تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وزيرة التضامن تقرر إنشاء وحدة مركزية لدمج المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:01 م
وزيرة التضامن تقرر إنشاء وحدة مركزية لدمج المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الحماية الاجتماعية وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستلام المجلس وأصوله والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم جميع الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس، إلي جانب نقل العاملين به إلي وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بدمج المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين فى وزارة التضامن الاجتماعى
 
كما قررت "القباج"  إنشاء وحدة بالهيكل الإدارى لوزارة التضامن الاجتماعى لتسكين هؤلاء الموظفين فيها مع البدء فى وضع خطة لتطوير أدائهم الوظيفى لخدمة أسر الشهداء والمصابين بحيث لا يقتصر عملهم على صرف التعويضات المالية التى قررتها الحكومة لأسر الشهداء والمصابين بل يمتد إلى مساعدتهم فى الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لأسر الشهداء والمصابين.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة فى إدارة شبكات الحماية الاجتماعية يتسع باستمرار تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمد شبكات الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، والتى يأتى فى مقدمتها العمالة غير المنتظمة وأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وذلك حماية لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل تلك الفئات.
 
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى ستصدر قريبا قرارات تنظم الحقوق والمزايا لأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لقرار  رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج، وإلى أن تصدر القرارات الجديدة فسوف نستمر بالعمل بالقرارات واللوائح الحالية للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، مشددة  على أن الوزارة  تستهدف استكمال الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية من المدنيين بالتنسيق مع صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين  المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 والقرار رقم 1940 لسنة 2022 بصرف تعويضات مالية بلغت قيمتها نحو 360  مليون جنيه.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أنشطة الدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين تتنوع بين توفير وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهر مايو 2023 ، كما تحرص الوزارة على استفادة أسر الشهداء والمصابين من المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال الوزارات الشريكة، حيث تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستفادة أكثر من 100 من أسر الشهداء والمصابين من مبادرة دراجتك صحتك.
 
 

وزيرة التضامن

دمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين

وحدة مركزية للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين

المجلس القومى للاسر والمصابين



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