هانى رمزى يسلط الضوء على مسئولية الفنان تجاه وطنه.. ونيللى كريم تؤكد أهمية التعليم

وكالات

أكد الفنان هاني رمزى على أهمية التركيز على المسؤولية المجتمعية للفنان، مشددا على أنه يمثل أحد الأدوار الرئيسية التي ينبغي الاهتمام بها من قبل الفنانين، في إطار خدمة وطنهم ومجتمعهم، مؤكدا أن السعاده الحقيقه هي رسم البهجه علي وجوه الاخرين، في حين ركزت الفنانة نيللي كريم على أهمية التعليم باعتباره الطريق إلى المستقبل، لتحقيق احلام الاطفال الذين سيصبحون مكونات ناجحه في المجتمع مستقبلا.

وجاءت هذه التصريحات خلال الحفل السنوى الذي نظمته مؤسسة راعي مصر للتنمية، بولايتي نيويورك ونيوجيرسى الأمريكيتين، بمشاركة مندوب القنصلية العامة المصرية بنيويورك والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، والدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان هاني رمزي والفنانة نيللي كريم.

ومن المقرر أن يخصص عائد الحفل كاملًا لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقري والنجوع الفقيرة وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى ودعم قطاع القوافل الطبية لعلاج الغير قادرين علي الوصول الي عنايه طبيه مناسبه نظرا للبعد الجغرافي و التكاليف الباهظه للعلاج.



حفل مؤسسة راعي مصر

والجدير بالذكر أن ‎راعي مصر ضمن تحالف منظمات المجتمع الذي يعمل في حياة كريمة ومشروعات تنموية أخري

الفنانة نيللي كريم

وشدد المستشار إيهاب رمزى على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مواجهه التحديات الطبيه والاقتصاديه.

وأضاف أن الدوله المصريه تدعم عمل مؤسسه راعي مصر في مساعده المواطنين الاكثر احتياجا من النواحي الطبيه و الاجتماعيه و الدراسيه والاقتصاديه.

جانب من الحفل

وقال المستشار أمير رمزى إن الشباب و المتطوعين هم محور اساسي في دعم الخدمه التي تقدمها المؤسسة وتوسيع نطاق الوصول الي المخدومين، موضحا أن 28 عياده متنقله وصلت الي ابعد نقط في مصر والي القوي والنجوع والمناطق العشوائيه.

وأضاف أن الاف الطلاب يتم رعايتهم في المصاريف الدراسيه وغيرها من الدعم المادي خلال الفتره الدراسيه.

وركز الباحث والإعلامي مايكل مورجان على الدعم الاجتماعي و المادي والنفسي الذي تقدمه المؤسسة للارامل و الايتام، موضحا أن قبول الاخر هن اهم معتقدات القائمين عليها.