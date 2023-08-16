نقابة الأطباء تفتتح استراحة فندقية لأعضائها بحلوان السبت

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ، إن مجلس النقابة يفتتح استراحة فندقية للأطباء بحلوان، بعدما بذل جهد كبير لتحويل مقرها من مخزن إلى استراحة تليق بالأطباء بها 11 سريرا، مؤكدا أن النقابة لا تهدأ من أجل خدمة الأطباء.

وقال الدكتور محمد فريد حمدى، أمين عام الأطباء، إن افتتاح تلك الاستراحة واحدا من أهم لحظات مسيرته النقابية، حيث تم تنفيذ خدمة هامة على أرض الواقع، لتوفير أقصى سبل الراحة للأطباء والطبيبات المغتربين من خارج القاهرة، لافتا إلى أنها ثالث مكان ينجح مجلس النقابة فى تجهيزه وتحويله من مكان مهمل إلى شقق تليق بمكانة الأطباء ومساعدتهم أثناء الوجود داخل محافظة القاهرة، موجها الشكر لأعضاء مجلس النقابة والذين قاموا بمجهود كبير لافتتاحها.

وأشار الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، إن افتتاح استراحة الأطباء بحلوان كان حلما له أن يقوم بعمل خدمة للأطباء الوافدين للدراسة أو العمل بالقاهرة، موضحا أن مقر الاستراحة لم يستغل منذ 2009 بالشكل الكافي وتحولت من مخزن للأوراق إلى استراحة فندقية فاخرة للأطباء على أعلى مستوى، هذا بالإضافة إلى استراحة الأطباء بالقصر العيني والتي تحوى حتى الآن 20 سرير.