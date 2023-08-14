إعلان القوائم النهائية.. تنازل 3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء واستمرار تنافس 9 آخرين

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء ، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات نقابات الأطباء، بعد تقدم بطلب تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعيه و63 عن مقاعد النقابة العامة، وقد أوضحت القوائم النهائية تنازل 3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء، هم" أيمن سالم، جمال عميرة، يحيي النجار"، فيما يستمر فى السباق الانتخابى 9 مرشحين آخرين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحى، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير.

وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً، و77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

وأفادت اللجنة العامة للانتخابات أن الانتخابات تجرى علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.