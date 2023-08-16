مياه الشرب بسوهاج تطلق مسابقة لتنمية مهارات العاملين فى " السلامة والصحة المهنية "

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل عدة 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور، أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة أنه تعقد فعاليات المسابقة فى الفترة من 15 أغسطس حتى 6 سبتمبر القادم من العام الجارى وأنه يشارك فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن 19 فريق وفى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم 11 فريق وفى مجال منافسات المهارات الفردية للكلور يشارك 30 متسابق وفى مجال منافسات محترفى التعامل مع تسرب الكلور 3 فرق ويشارك فى مجال التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة 16 فريق وفى مجال منافسات المهارات الفردية للسيبيا 16 مشارك وفى مجال منافسات محترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة 3 فرق وفى مجال التعامل مع الحريق يشارك 18 فريق بإجمالى 116 فريق يشارك بهم 305 متسابق فى 8 منافسات.

وأشار اللواء أحمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية أن فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وأنه شارك فى اليوم الأول ٦ فرق للتسابق حول التعامل مع أسطوانات غاز الكلور ١ طن وأن كل فريق يضم ٦ مشاركين يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه أخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة.