منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال لقائه أهالى مطروح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى أهالي محافظة مطروح، قائلا: "السلام عليكم.. سعيد أن التقي بكم.. أهلا وسهلا.. بسم الله الرحمن الرحيم.. أوجه لكم جميعا التحية والسلام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى لقاء مع أهالي محافظة مطروح: "أشكركم أن اتيحت لي الفرصة أن أتكلم معكم وأشوفكم.. محافظة مطروح وما يطلق عليها المنطقة الغربية.. مش بس مطروح.. من قبل مطروح بكتير.. مكنشي فيه اهتمام كبير من الدولة خلال السنين اللى فاتت".

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع أهالى مطروح .

واحة سيوة لها تاريخ كبير فى حياتنا، والحمد لله تم حل مشكلتها والمشروع استمر لمدة 3 سنوات وأكثر

لم تهتم الدولة خلال السنوات الماضية بمحافظة مطروح لكن أتصور إن شاء الله سيكون هناك اهتمام وجهد أكبر خلال الفترة القادمة

كنا من كام يوم بنقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى اتأخر أوى

لكن المهم أنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب

أقول لأهالى سيوة ما تم عمله من إنجاز حافظوا عليه

لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة فى مصر طول ما احنا مع بعضنا

نحتاج لتنظيم تواجد القبائل طبقا لأعرافهم حتى يصبح لدى الدولة فرصة لتقديم الخدمات المختلفة لهم بشكل أفضل

أى مشروع مثل مدينة العلمين ورأس الحكمة سوف يكون به مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وغيرها من الخدمات

ما أقوله ليس كلام وعمرنا ما قلنا هنعمل من غير ما نكون عملنا

ما فيش مكان فى مصر إلا وفيه شغل لصالح المواطنين

عشان نعمل طرق من مطروح للتجارة بينا وبين أشقائنا بليبيا الأمر كان مكلف جدا

لكن الاستفادة ستكون كبيرة ولها انعكاس ومردود على أهالى المحافظة

الناس اللى بتقول القطار السريع اللى هيجى لغاية جرجوب أو لغاية السلوم هنستفيد منه إيه لأ طبعا فيه استفادة كبيرة

منفذ السلوم الهدف منه تسهيل حركة التجارة مع الأشقاء فى ليبيا وفيه منطقة لوجيستية 250 – 300 فدان جنب المنفذ

بالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا فى سيناء وده حق لهم وبتكلم علشان الرسالة توصل لهم

مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل عديدة لأهالى مطروح

الدولة لا تتحدث عن المشروعات الجديدة إلا بعد التأكد من أنها ستحقق استفادة للمصريين

الدولة غير مسئولة عن أزمتى "كورونا" و"الحرب الروسية"

إحنا فى أزمة وبنتكلم بمنتهى الوضوح والأزمة تحدى من ضمن تحديات زى تحدى الإرهاب من 2011 و2012

بنحاول بكل قدرة نقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين

الظرف الاقتصادى تحدى وإحنا مصرين بفضل الله وقادرين على تخطى هذا الظرف

اطمئنوا.. بفضل الله لا نريد إلا الخير للناس ولبلدنا