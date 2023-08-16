اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انهيار مبنى فى الهند

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:53 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انهيار مبنى فى الهند الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح، إثر انهيار جزء من أحد المبانى القديمة بالقرب من معبد بانكى بيهارى فى مدينة "ماثورا" بولاية "أتر برديش" فى الهند
 

وذكرت الشرطة الهندية، وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع عندما انهار جزء كبير من شرفة المبنى على أشخاص كانوا يمرون بالقرب منه، وفي الوقت الذي كان العمل جاريا من أجل إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، انهار جدار المبنى.
 

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث أن حالتهم مستقرة.
 

من جانبه، أعلن "يوجي أديتياناث" رئيس وزراء ولاية "أتر برديش" عن تقديم تعويضات لأهالي الضحايا جراء الحادث، كما أمر المسئولين بالعمل على ضمان تقديم العلاج المناسب للمصابين.


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