وذكرت قناة "فرنسا 24" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن 52 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية "هيماشال براديش"، مشيرة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تقطع السبل بآلاف الأشخاص الآخرين بعد تعطل الطرق بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق .

من جانبهم، قال مسئولون في ولاية "أوتارانتشال" المجاروة إن 13 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والحوادث المتعلقة بمياه الأمطار الغزيرة منذ يوم الجمعة الماضى.

بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "إن الكوارث الطبيعية الأخيرة تسببت في مشاكل لا يمكن تصورها للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لذا أود ان أعبر عن تعاطفي تجاههم جميعا وأؤكد لهم أن حكومات الولايات والحكومة المركزية ستعملان معا".