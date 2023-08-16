مصرع موظف بفندق شعبى على يد نزيل مصرى وشاب يطعن شقيقه بسبب الميراث بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع موظف داخل أحد الفنادق الشعبية في شارع كليوباترا على يد أحد النزلاء المصريين عقب وقوع مشادة بينهما، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر يفيد بوقوع مشادة بين نزيل مصري وموظف في فندق شعبى، مما أدى لتطور الأمر وقيام النزيل بالتعدى على "أشرف.غ" 55 سنة، والذي فارق الحياة فى الحال، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى نفس السياق داخل شاب يبلغ من العمر 38 سنة فى مشاجرة مع شقيقه بقرية الأقالتة التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر، لخلافات بينهما على الميراث مما أدي لإصابته بطعن نافذ فى البطن بسلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى القرنة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط شقيقيه بمعاونة صديق لهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى التحقيق معهم.

البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة القرنة إخطاراً من الأهالى يفيد بإصابة الشاب "ا.م.ع" 38 سنة، بطعن فى البطن بسلاح أبيض، وذلك فى مشاجرة بينه وشقيقيه كل من "ر.م.ع" و"س.م.ع" لخلاف بينهم على الميراث، وفروا بعد إصابة شقيقهم هاربين، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما بمعاونة أحد أصدقاؤهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.