اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع طالب صدمه جرار زراعى على طريق بنى سويف الفيوم

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:23 م
مصرع طالب صدمه جرار زراعى على طريق بنى سويف الفيوم جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي طالب  مصرعه صدمه جرار زراعي بمدخل قرية كوم أبوخلاد بطريق بني سويف الفيوم الجديد، ونقلته سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث مروري زراعي أمام دخلة قرية كوم أبوخلاد بطريق بني سويف الفيوم الجديد بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.
 
ودفع فرع  إسعاف بنى سويف ، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت  عبد العال حمادة عبدالعال، طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر إلى مستشفى بنى سويف التخصصي ، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.
 
 
 

 


بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مصرع طالب

جرار زراعي يصدم طالب ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة