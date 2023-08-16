مصرع طالب صدمه جرار زراعى على طريق بنى سويف الفيوم

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث مروري زراعي أمام دخلة قرية كوم أبوخلاد بطريق بني سويف الفيوم الجديد بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.

ودفع فرع إسعاف بنى سويف ، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت عبد العال حمادة عبدالعال، طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر إلى مستشفى بنى سويف التخصصي ، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.