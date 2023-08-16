إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة نارية صباح اليوم الأربعاء أمام عزبة شعبان التابعة للوحدة المحلية بقرية هوارة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية أمام عزبة شعبان بهوارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود عدد من المصابين.



وتبينّ إصابة 4 أشخاص بالحادث بإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وهم حسين رمضان جمعة (32 سنة)، ومصطفى صابر عبد السلام (33 سنة)، وابنته سما مصطفى صابر عبد السلام (10 سنوات)، ويوسف على جابر (16 سنة).



ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.