س وج.. كل ما تريد معرفته عن حشو الأسنان

كتبت نهير عبد النبى

هناك طرق مختلفة لعلاج مشاكل الأسنان ويكون ذلك بناء على المشكلة التى يعانى منها المريض، وتُستخدم حشو الأسنان لإصلاح الأسنان المتشققة أو المكسورة والأسنان المتهالكة من سوء الاستخدام (مثل قضم الأظافر أو صرير الأسنان )، وضمن سلسلة موضوعات "س وج" يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن حشو الاسنان وفقا لما ذكره موقع webmd

س:ما الخطوات المتبعة في حشو الأسنان؟



أولاً ، سيستخدم طبيب الأسنان مخدرًا موضعيًا لتخدير المنطقة المحيطة بالسن المراد حشوها. بعد ذلك ، سيتم استخدام مثقاب أو أداة كشط الهواء أو الليزر لإزالة المنطقة المتحللة. يعتمد اختيار الأداة على مستوى راحة طبيب الأسنان وتدريبه واستثماره في قطعة معينة من المعدات بالإضافة إلى موقع ومدى الانحلال.

بعد ذلك ، سيقوم طبيب أسنانك بفحص المنطقة أو اختبارها لتحديد ما إذا كان قد تم إزالة كل التسوس.

بمجرد إزالة التسوس ، يقوم طبيب الأسنان بتجهيز المساحة للحشو عن طريق تنظيف التجويف من البكتيريا والحطام. إذا كان التسوس بالقرب من الجذر ، فقد يضع طبيب أسنانك أولاً بطانة مصنوعة من الزجاج الشاردي أو الراتنج المركب أو مادة أخرى لحماية العصب.

س:ما أنواع مواد الحشو المتوفرة؟



تتوفر العديد من مواد حشو الأسنان. يمكن حشو الأسنان بالذهب، الخزف، ملغم الفضة (الذي يتكون من الزئبق الممزوج بالفضة والقصدير والزنك والنحاس) ؛ أو لون الأسنان ، والبلاستيك ، والمواد التي تسمى حشوات الراتنج المركب.

توجد أيضًا مادة تحتوي على جزيئات زجاجية وتُعرف بالمتماثر الشارد الزجاجي. تُستخدم هذه المادة بطرق مشابهة لاستخدام حشوات الراتنج المركب.

س:ما الحشوات غير المباشرة؟



الحشوات غير المباشرة تشبه الحشوات المركبة أو بلون الأسنان باستثناء أنها مصنوعة في مختبر أسنان وتتطلب زيارتين قبل وضعها. يتم أخذ الحشوات غير المباشرة في الاعتبار عندما لا يتبقى ما يكفي من بنية الأسنان لدعم الحشو ولكن السن لا يتضرر بشدة لدرجة أنه يحتاج إلى تاج .

خلال الزيارة الأولى ، يتم إزالة التسوس أو حشوة قديمة. يتم أخذ طبعة لتسجيل شكل السن الذي يتم إصلاحه والأسنان المحيطة به. يتم إرسال الانطباع إلى معمل الأسنان الذي يقوم بالحشو غير المباشر. يتم وضع حشوة مؤقتة (موصوفة أدناه) لحماية السن أثناء إجراء الترميم. خلال الزيارة الثانية يتم إزالة الحشوة المؤقتة وسيقوم طبيب الأسنان بفحص مدى ملاءمة الترميم غير المباشر. شريطة أن يكون الملاءمة مقبولًا ، سيتم تثبيته بشكل دائم في مكانه.





س:كيف يجب أن أهتم بأسناني بالحشوات؟



للحفاظ على الحشوات ، يجب اتباع الاتى :

1: نظافة الفم الجيدة وزيارة طبيب الأسنان بانتظام .

2: التنظيف بالفرشاة بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

3:استخدام خيط تنظيف الأسنان واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا مرة واحدة على الأقل يوميًا.

4:إذا اشتبه طبيب أسنانك في أن الحشوة قد تتشقق أو "تتسرب" (عندما لا تتناسب جوانب الحشوة بإحكام مع السن ، فإن هذا يسمح للحطام واللعاب بالتسرب بين الحشوة والسن ، مما قد يؤدي إلى تسوس) ، سيأخذون الأشعة السينية لتقييم الوضع.

5:إذا كانت أسنانك حساسة للغاية ، أو إذا شعرت بحافة حادة ، أو إذا لاحظت تشققًا في الحشو ، أو إذا كانت قطعة الحشو مفقودة ، فاتصل بطبيب الأسنان لتحديد موعد.