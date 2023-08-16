مدير تعليم الإسكندرية يشدد على سد عجز المعلمين بالندب الجزئى استعدادا للعام الدراسى الجديد

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، على استيعاب وقبول أكبر قدر من تحويلات الطلاب بين المدارس قدر الإمكان دون الإخلال بالكثافات لمراعاة ظروف الأسر وحرصًا على تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب ، والعمل على سد العجز بالندب الجزئي أو الكلي أو النقل استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، كما أشار إلى ضرورة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي تنطلق السبت المقبل .

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي ومواصلة تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالمحافظة .

وأكّد ( أبوزيد ) أن الوزارة وضعت آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

وشدد مدير المديرية على تنفيذ تعليمات الوزارة بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها .