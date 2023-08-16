مديرية تموين شمال سيناء تواصل حملات ضبط الأسواق وتوازن الأسعار

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت فرق رقابية من مديرية تموين شمال سيناء والإدارات الفرعية التابعة لها بالمدن حملات ضبط الأسواق وتوازن الأسعار.

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، تنفيذها حملات منوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمدينة العريش، ضمت فريق من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وقسم مباحث التموين، قامت بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر، و1 محضر سجائر مجهولة المصدر و1 محضر سلع غذائيه منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وسبق خلال هذا الأسبوع تنفيذ حملة بالعريش أسفرت عن تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة كما تم المرور على مستودع الغاز بمدينة العريش للتأكد من الالتزام بالأوزان الخاصة بالاسطوانات وتوافر الأرصدة والتعبئة بالسعر الرسمى ، كما تم تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية بالإضافة و 7 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن لسلعة السجائر و 3 محضر سجائر مستوردة، و1 محضر بدون فواتير بالإضافة إلى مصادرة بعض البطاقات التموينية المتروكة لدى التجار وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة وجارى توالى الحملات التموينية على مستوى المحافظة.