جامعة العريش تنظم قافلة متعددة التخصصات لمدينة الشيخ زويد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت جامعة العريش اليوم قافلة طبية متعددة التخصصات بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا لمدينة الشيخ زويد وقرية السكاسكة شرق مدينة العريش.

وأعلنت الجامعة أن القافلة شعار "يوم في حب مصر"، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، فى إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ونظم القافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا لجامعات"قناة السويس - السويس – بورسعيد - دمياط"، وشملت تخصصات متعددة طبية، بيطرية، زراعية بالإضافة للاستزراع السمكي وأطقم التمريض والأشعة.

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إنه تم توقيع الكشف على المواطنين من المرضى بمستشفى الشيخ زويد، وبقرية السكاسكة وتم صرف العلاج المجاني للمواطنين، من أبناء الشيخ زويد والقرى المجاورة.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.