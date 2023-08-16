محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لمليون و436 ألف مواطن خلال حملة 100 يوم صحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة»، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها، الأحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، لـ مليون و436ألف و258 متردد، ما بين المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجيه وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما قدمت مبادرات الصحة العامة الخدمات الطبية ل 177 ألف و 251 مواطا، بالإضافة إلى تحويل 22 ألف و 718 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وقالت الدكتورة إلهام محمد ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 411 ألف و 892طفل، ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 123 ألف و422 منتفع، بالإضافة إلى 106 ألف و 811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 117 ألف و 815 وسيلة تنظيم الاسرة، وعمل 136 ألف و668 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأضافت الدكتورة أمال حجاج، منسق المبادرات الرئاسية، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 20 ألف و346 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 430 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج.