محافظ بورسعيد: بدء انضمام 6 مستشفيات خاصة للتأمين الصحى الشامل كمرحلة أولى

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسئولى المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية للإقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ورئيس هيئة الرقابة والاعتماد ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أية عقبات لمسئولى المستشفيات الخاصة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك 6 مستشفيات خاصة ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مؤكدا على أنه تم التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحى الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لموقف الإجراءات التى تم اتخاذها بمستشفيات المرحلة الأولى، كما وجه بتذليل أى عقبات لإنهاء العمل وتزويدهم بالخدمات اللازمة واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أهمية دور المستشفيات الخاصة، فى تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، وأشار المحافظ أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساهمت فى تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد، وتطوير المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.

وأوضح محافظ بورسعيد بأنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد والجودة والانضمام لمستشفيات التأمين الصحى الشامل بجميع مستشفيات القطاع الخاص.